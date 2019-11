Sem definir time, Kleina vê clássico como início de nova era na Ponte Preta

08/11/2019 | 17:05



Gilson Kleina vê a disputa do dérbi 195, neste sábado, às 16h30, no Brinco de Ouro da Princesa, como início de nova era na Ponte Preta. Agora sob comando de Sebastião Arcanjo, após renúncia de José Armando Abdalla Júnior, o treinador da equipe alvinegra, já experiente em clássicos, tem como meta vencer o Guarani para iniciar o mandato do novo presidente com o pé direito.

"Desejo à próxima gestão, ao presidente Tiãozinho, que ele siga muito feliz e consiga implementar as ideias. Que possamos realmente colocar um conceito de jogo dentro da Ponte e há totais condições. Que voltemos a ser vitoriosos. Espero que possa acontecer no próximo jogo", comentou, em entrevista coletiva, antes do último treinamento no Moisés Lucarelli.

"É um grande jogo e rivaliza duas grandes equipes. Sei da tradição e da história. É algo muito importante à nação pontepretana. Sei o que isso significa. Vejo o sentimento e tudo o que mobiliza. O duelo muda o comportamento de Campinas. Tenho ciência da responsabilidade. Há pressão, mas temos de tentar fazer o nosso melhor", emendou.

Kleina, já com alta rotatividade em duelos decisivos, também retorna ao Brinco de Ouro, local no qual foi especulado em agosto, por nova escrita. Depois de amargar eliminação na semifinal do Campeonato Paulista de 2012, o comandante alvinegro pede nervos no lugar e maturidade para fazer a trinca em cima do maior rival na temporada.

"A atmosfera tem de ser criada de forma positiva. É tentar fazer o nosso melhor. É entender que é 11 contra 11. Os artistas são os atletas. Que eles demonstrem e executem da melhor maneira possível. O jogo aflora muito o lado emocional. Vou ver como cada atleta reage. É questão da experiência. Já vivemos este clássico", afirmou.

"Quando nos preparamos para um clássico, todo ele é diferente, porque entra história, tradição e fica marcado. Disputei quatro dérbis. Tive a felicidade de ganhar dois, empatar um e perder outro. Já ganhei aqui dentro e já ganhei no campo do Guarani. Já empatei aqui e tive uma situação adversa lá, quando até saímos na frente", arrematou.

TREINO - A Ponte Preta encerrou preparação na manhã desta sexta-feira, com a presença da torcida, em seu estádio. O time, porém, não foi revelado. A principal indefinição está no ataque: Vico ou Marquinhos. No meio-campo, a tendência é de que Washington e Camilo sejam escalados juntos, enquanto Henrique Trevisan pinta como favorito para assumir a lateral-esquerda no clássico.

Uma provável Ponte Preta para o clássico tem: Ivan; Edílson, Renan Fonseca, Airton e Henrique Trevisan; Washington, Camilo, Renato Cajá e Araos; Marquinhos (Vico) e Roger.