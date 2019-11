Emicida vai fazer show de lançamento de 'AmarElo' no Theatro Municipal

08/11/2019 | 15:45



Para divulgar seu último álbum, AmarElo, o rapper Emicida vai fazer um show de lançamento, dia 27 de novembro, no Theatro Municipal de São Paulo. Ao todo, serão realizadas duas performances, ambas no mesmo dia. Os ingressos estarão disponíveis nesta sexta-feira, 8, para a compra na bilheteria do espaço e no site da Eventim e custam a partir de R$10.

Vale lembrar que com AmarElo, Emicida quebrou um hiato de quase cinco anos sem entrar no estúdio para lançar um projeto completo - nesse período, apenas singles separados foram lançados pelo rapper paulista. Ao todo, o projeto terá duas partes: a primeira, já liberada ao público em 30 de outubro, está disponível nas principais plataformas de streaming do país.

Eminência Parda, AmarElo (com participação de Pabllo Vittar e Majur) e Libre (participação de Ibeyi), são algumas das faixas de AmarElo que já foram liberadas como singles, com vídeos disponíveis no Youtube.

O álbum, que tem também a participação ilustre de Fernanda Montenegro, foi escrito em forma de 'cartas de amor' e quer levar ao público um olhar sobre a grandeza da humanidade.

As apresentações fazem parte da programação oficial do Mês da Consciência Negra, iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Outras apresentações podem ser consultadas no site da Prefeitura de São Paulo.

SERVIÇO

Emicida - Show de lançamento AmarElo

Theatro Municipal de São Paulo

Praça Ramos de Azevedo s/nº

Dia 27 de novembro

Sessão 1: 16h

Sessão 2: 21h.

De R$ 10,00 a R$ 50,00 (vendas a partir de 08/11)

Vendas: bilheteria do Theatro Municipal e site da Eventim