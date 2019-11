Hotel na Serra Gaúcha oferece programação para a temporada da vindima

Redação



08/11/2019 | 14:48

É durante o primeiro trimestre do ano que acontece a temporada da vindima – período de colheita das uvas, que muda completamente o cenário da Serra Gaúcha e ocorre entre 31 de janeiro e 1 de março de 2020. A época é marcada por celebrações, pois é o resultado do trabalho de um ano inteiro daqueles que vivem do cultivo da fruta. Trata-se também do momento em que o Vale dos Vinhedos se prepara para receber turistas do Brasil e do exterior, interessados em saber mais sobre a cultura vitivinícola da região.

Hotel na Serra Gaúcha: programação para a Temporada da vindima

O Complexo Enoturístico Casa Valduga oferece uma programação especial para essa época do ano, com pacotes para cinco finais de semana neste período, com opções de duas ou três diárias. Os hóspedes terão dias repletos de atividades em meio a belíssimas paisagens, hospedados em umas das 24 acomodações distribuídas em cinco pousadas – Raízes, Identidade, Leopoldina, Gran e Storia.

Os pacotes contemplam café da manhã sob vinhedos centenários, spa com produtos da marca Vinotage, visita às caves da Casa Valduga com degustação especial nas barricas, jantares e almoços harmonizados com vinhos e espumantes, além de participação na colheita e na tradicional “pisa” das uvas, entre outras atividades. Os hóspedes ainda ganham um kit personalizado da Vindima.

Lugares para tomar vinho

