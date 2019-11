Bundesliga promove evento sobre o futebol alemão no Rio de Janeiro

Redação



08/11/2019 | 14:48

Projeto que visa popularizar o futebol alemão em todo o mundo, o Bundesliga Experience Brasil acontece neste final de semana no Rio de Janeiro, no posto 10 da Praia de Ipanema. O evento será realizado por meio de uma parceria entre a maior liga de futebol profissional da Alemanha e o canal Fox Sports.

A Arena no Posto 10 de Ipanema será o palco de diversas partidas de futebol de areia ao longo dos dias 9 e 10 de novembro (sábado e domingo). Haverá um campeonato entre times com cinco jogadores formados por alunos da Escola Alemã Corcovado, integrantes de universidades cariocas, jogadores da liga infantil de futebol na areia e representantes de movimentos sociais com foco em esportes de comunidades do Rio de Janeiro. Os vencedores ganharão uma réplica em miniatura do troféu Meisterschale, além de uniformes oficiais da liga alemã.

Bundesliga Experience Brasil vai contar também com um ‘All-Stars Game’, partida de futebol de areia com a participação de craques do futebol brasileiro que brilharam na Alemanha, além de algumas celebridades. No sábado, o telão da arena vai exibir ao vivo o clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund.

O evento contará também com uma cabine de fotos para que torcedores de todas as idades possam tirar fotos segurando o Meisterschale, troféu oficial da Bundesliga, além de estações de videogame com o jogo FIFA 20, games em realidade virtual e outras atividades ligadas ao futebol alemão.

