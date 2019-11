Vazamento de água incomoda moradores de Santo André

Aline Melo

Um grande vazamento de água está incomodando os moradores da Rua Uruguai, no Parque das Nações, em Santo André. Desde a noite da última quarta-feira, um imóvel fechado no número 27 da via apresenta o problema. Da rua, é possível ver que o foco do vazamento está localizado antes do cavalete e do relógio que registra o consumo de água.

Diversos vizinhos já entraram em contato com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que desde 11 de setembro assumiu o abastecimento de água e a coleta e tratamento de esgoto na cidade, mas até o momento nenhum reparo foi feito.

O técnico de laboratório aposentado Jucelino da Silva Fedoce, 61 anos, reclamou que já tem ao menos três protocolos abertos na Sabesp. "Falam tanto para a gente economizar e deixam esse vazamento assim. É um absurdo", protestou. A dona de casa Ana Rita da Silva Araújo, 59, explicou que no início da semana a empresa esteve a rua para resolver um vazamento próximo ao número 27. "Pouco depois que eles foram, estourou aqui. Não sei se tem alguma ligação, sabemos que toda essa água esta sendo jogada fora", lamentou. A Sabesp ainda não se pronunciou com previsão de conserto.