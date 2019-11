Após desaparecimento, corpo de ator de Seinfeld foi encontrado nu e parcialmente devorado por urubus

08/11/2019 | 14:10



Como você viu, o ator Charles Levin, famoso por participações em séries de comédia como Seinfeld, foi dado como desaparecido no dia 8 de julho. Infelizmente, seus restos mortais foram encontrados pela polícia cerca de cinco dias depois na cidade de Grants Pass, no Oregon, Estados Unidos. Agora, quatro meses depois do ocorrido, mais informações sobre a estranha morte de Levin foram divulgadas pela imprensa internacional - como o fato do corpo do artista ter sido encontrado completamente nu pelos policiais.

Segundo informações do site britânico Daily Mail, o corpo já em decomposição de Levin foi achado em uma estrada considerada perigosa pela população, em uma ladeira íngreme. Urubus ainda devoraram parcialmente o cadáver do artista. Tudo indica que ele se perdeu pela região e caiu em um barranco enquanto tentava obter ajuda.

De acordo com o relatório oficial, o carro Fiat de Levin foi seriamente danificado e encontrado com o espelho do lado do passageiro arrancado, com o veículo preso em uma pilha de terra e cercado por árvores. Dentro do automóvel estava o corpo do cachorrinho do artista, o pug Boo Boo Bear, que só foi identificado por ainda estar usando uma coleira roxa característica.

Já o corpo de Levin só foi identificado por sua arcada dentária. A causa da morte foi dada como acidental.