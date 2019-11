Flávia Alessandra muda radicalmente o visual para nova personagem

08/11/2019 | 13:11



Uau! Flávia Alessandra deixou todo mundo de queixo caído ao compartilhar o seu novo visual nas redes sociais. Na última quinta-feira, dia 7, a atriz contou no Instagram que mudou radicalmente para viver a sua nova personagem, Helena Santamarina, na novela Salve-se Quem Puder, que entrará na faixa das sete da Rede Globo.

A mudança de Flávia foi feito pelo profissional Marcos Proença, que além do novo corte, fez luzes no cabelo da atriz. E ela não perdeu tempo e já divulgou várias fotos com o cabelo curtinho.

O visual de Flávia ainda foi elogiado por diversos famosos. Veja alguns comentários abaixo:

Wow! Entrou na fila da beleza umas 15 vezes, hein amiga?, brincou Thiago Fragoso.

Maravilhosa, escreveu Juliana Paiva.

Linda, comentou Juliana Paes.

Amo minhas Flávias, divertiu-se Otaviano Costa, referindo-se às mais diversas mudanças da esposa.

E você, gostou?