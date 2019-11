Brunna Gonçalves revela mudança para a casa de Ludmilla: - Indo morar com o amor da minha vida

08/11/2019 | 13:10



Recentemente, quando Ludmilla abriu a sua casa para o Rodrigo Faro, ela deu a entender que a sua namorada, Brunna Gonçalves, já estava morando com ela. Agora é oficial! Pois é, segundo a própria dançarina contou por meio de alguns vídeos em seu Stories, ela está morando mesmo com a namorada.

Estando em seu quarto, na sua casa, Brunna revela a novidade:

- Se antes vocês quase nunca me viam aqui nesse lugarzinho, agora vai ser mais difícil ainda, porque eu acabei de tirar tudo do meu quarto, porque eu estou indo morar... adivinhem onde?! Onde eu já morava, né, gente! Agora só é oficial porque agora eu vou levar as minhas roupas e não vou ter que ficar vindo aqui em casa pegar roupa. É isso aí, estou indo morar com o amor da minha vida.

Depois, mostrou algumas malas que estava levando para a sua nova casa! Ela até mesmo precisou de uma kombi, para conseguir transportar tudo.

E na manhã dessa sexta-feira, dia 8, Brunna fez mais registros em sua rede social para indicar que estava indo ao aeroporto, para buscar Ludmilla. Nisso, ela fez uma revelação um tanto quanto fofa sobre o seu relacionamento:

- Pensando aqui uma coisa bem engraçada. Toda vez que eu fico, tipo, um dia sem ver a Ludmilla, mas sempre que eu vou encontrar com ela, eu tenho o mesmo friozinho na barriga que eu tinha quando a gente ficou pela primeira vez. Eu tô nervosa, gente! Como se fosse a primeira vez.