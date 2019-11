Brian J. Smith, ator de Sense8, assume ser gay e lembra passado difícil: - Eu nunca podia ser quem eu era

08/11/2019 | 13:11



Brian J. Smith, mais conhecido por ter vivido o policial Will Gorski em Sense8, abriu o jogo, pela primeira vez, sobre a sua sexualidade. Aos 38 anos de idade, ele revelou que é gay, durante entrevista para a edição de dezembro da revista Attitude! Tendo crescido no Texas, estado considerado conservador nos Estados Unidos, ele relembra como foi a sua infância:

- Eu estava muito assustado. Na escola eu não encaixava em lugar nenhum. Eu não era um atleta ou um nerd. Esqueça grupos ou reuniões de pessoas LGBT. Não havia absolutamente nada. Eu estava completamente sozinho. Eu ouvi todo o tipo de nome: veado, bicha. Eu nunca podia ser quem eu era.

Ele continua:

- Eu tinha que constantemente ficar me checando para ter certeza de que eu não estava olhando para alguém por muito tempo ou deixando alguém se sentir desconfortável. Eu tinha que tomar muito, muito cuidado ao contar a verdade para as pessoas sobre mim mesmo. Ainda reverbera. Muito do meu trabalho é sobre isso. As coisas que me emocionam como ator são os ecos que surgem.

Em relação a seus pais, Brian conta que revelou a verdade para eles aos 30 anos:

- Eu fiquei surpreso. Quando me assumi para os meus pais eles foram maravilhosos. Eles disseram que estavam apenas esperando eu dizer algo. Eles eram bem mais avançados do que eu imaginava. Acho que foi aí que eu achei ok isso, também. Em termos de: oh, esse é o mundo, não é tão perigoso como eu achava que era.