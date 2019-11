Tóquio-2020 anuncia nova fase de vendas com mais de 1 milhão de ingressos

08/11/2019 | 12:22



O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 anunciou nesta sexta-feira uma nova fase de vendas de ingressos para o evento que será realizado de 24 de julho a 9 de agosto do ano que vem. A nova etapa contempla apenas residentes no Japão e terá mais de 1 milhão de bilhetes disponíveis que serão comercializados através de sorteio.

A nova fase será aberta no próximo dia 13 e vai durar até o dia 23 deste mês. O resultado, no entanto, só será divulgado no dia 18 de dezembro. Este será o último lote de ingressos que serão disponibilizados desta forma. Serão 339 eventos disputados dentro de 33 modalidades. Os números são recordes por porque a Olimpíada de Tóquio contará com a presença de novas modalidades como basquete 3x3, skate, surfe e escalada.

"Estamos fazendo o nosso melhor para atender as expectativas da população (japonesa). Mas infelizmente temos de limitar o número de ingressos", afirmou Hidenori Suzuki, diretor responsável pela venda de bilhetes para os Jogos Olímpicos, revelando que mais de 3,5 milhões de ingressos já foram disponibilizados para os residentes no Japão. No total serão 7,8 milhões de tíquetes.

A grande novidade desta nova fase de vendas é a presença do boxe entre as opções. Nas primeiras fases, o Comitê Organizador não disponibilizou a opção de compra para esta modalidade. Agora, no entanto, os fãs do esporte poderão agendar os seus lugares para acompanhar as lutas.

Ao mesmo tempo, ingressos para a maratona e para marcha atlética não poderão ser selecionados. Isso porque o local dessas provas foi alterado. Elas não acontecerão mais na cidade de Tóquio, mas sim na cidade de Sapporo. A mudança aconteceu por causa do intenso calor da capital japonesa nesta época do ano.

Outros eventos também não terão a possibilidade de compra. São eles o triatlo, a maratona aquática e os eventos de cross-country do hipismo. Embora essas provas ainda permaneçam agendadas para Tóquio, elas podem sofrer alteração de local a qualquer momento. Assim, o Comitê Organizador preferiu não arriscar.

Eventos mais procurados como finais da natação, do atletismo e as cerimônias de abertura e de encerramento estão disponíveis. Mas vale lembrar que a possibilidade de compra varia de acordo com a disponibilidade das categorias de cada evento.