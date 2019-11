Alessandra Negrini é assaltada à mão armada em São Paulo

08/11/2019 | 12:11



A atriz Alessandra Negrini foi assaltada na última terça-feira, dia 5. Segundo informações do G1, a artista estava em um táxi na região da Consolação, no centro de São Paulo, quando o veículo acabou sendo cercado por quatro homens. Um deles estava armado.

Um dos homens bateu no vidro do lado do motorista e exigiu os celulares do taxista e da passageira, no caso, Negrini. Eles levaram os aparelhos telefônicos e foram embora.

A atriz prestou um boletim de ocorrência na última quinta-feira, dia 7, no 4º Distrito Policial - Consolação. Aos policiais, Negrini afirmou que não conseguiria reconhecer os rostos dos criminosos.

A assessoria de imprensa de Negrini ainda não foi encontrada para comentar o caso.

