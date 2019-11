Após eliminação de André Nóbrega em A Fazenda 11, Lucas Viana dispara: - Saiu um câncer daqui

08/11/2019 | 12:10



Andréa Nóbrega foi eliminada de A Fazenda 11 após Marcos Mion anunciar a permanência de Thayse Teixeira com 62,88% dos votos do público. Assim que saiu, a empresária participou da cabine de descompressão, entrevista exclusiva com Marcos Mion, exibida pela plataforma de streaming PlayPlus da Record TV, e detonou sua rival da roça.

- Eu não gosto do jeito que ela joga. Ela monta em cima de um personagem. Ela é fingida, declarou.

Andréa deixou a casa e, de quebra, assuntos mal resolvidos com alguns participantes que, ao descobrir a eliminação, mostraram felicidade. Lucas Viana foi um desses!

Enquanto alguns peões comemoravam a volta da cearense, o modelo disparou:

- Parece que saiu um câncer daqui, referindo-se à Andréa Nóbrega.

Na mesma hora, ele foi repreendido por Diego, que falou.

- Não, já foi. [...] Coloca uma pedra nesse assunto.

Durante a conversa com Mion, a empresária chegou a falar sobre sua briga com Lucas e, após rever a cena em que ele bagunça sua cama, soltou:

- Fiquei chateada, não tenho nem idade para ser mãe dele, mas conversamos, nos acertamos.

Porém, durante entrevista no Hoje em Dia, que aconteceu nesta sexta-feira, dia 8, ela voltou atrás após rever as diversas declarações dele sobre ela.

- Tudo que ele fazia de errado, todo mundo aplaudia. [...] Ele é um jovem que precisa tomar muito cuidado porque ele não tem limite de nada, ele não tem respeito, parece uma pessoa oca, sem vida, explicou ela ao falar sobre as atitudes do peão na casa.

Bom, nessa briga de gato e rato quem seguiu no jogo foi Lucas que, inclusive, está no maior vai e vem com Hariany! Os dois já protagonizaram altos e baixos no reality show mas, na tarde da última quinta-feira, dia 7, mostraram que o romance prevalece ao aproveitarem a tarde fria e chuvosa para ficarem juntinhos na casa da árvore.