Atividade econômica no Norte sobe 0,8% no trimestre até agosto, diz BC

08/11/2019 | 10:43



A atividade econômica da região Norte avançou 0,8% no trimestre encerrado em agosto deste ano, ante o trimestre finalizado em maio. A informação é do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado nesta sexta-feira, 8.

De acordo com o BC, a economia do Norte foi marcada pela retomada do dinamismo no segmento de indústria extrativa, que havia apresentado recuo no trimestre até maio.

O BC pontuou que, neste contexto, a atividade econômica do Pará - Estado importante para a produção extrativa - cresceu 4,7% no trimestre encerrado em agosto.

Além disso, o desempenho da atividade econômica no Norte refletiu, em parte, "a continuidade da expansão das vendas do comércio e da produção do Polo Industrial de Manaus".

O BC divulga nesta sexta o Boletim Regional em Belém (PA). No documento, a análise da atividade nas regiões leva em conta os dados até agosto deste ano.