IBGE: Produção industrial em SP sobe 0,7% no 3º trimestre

08/11/2019 | 10:27



A produção industrial em São Paulo recuou 0,8% no terceiro trimestre ante o segundo trimestre deste ano, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na média global da indústria, houve uma alta de 0,3% no terceiro trimestre ante o segundo trimestre.

"Muito do resultado no terceiro trimestre ante o segundo trimestre vem do setor intermediário, pelo avanço do setor extrativo. Como São Paulo não tem extração, fica mais no negativo", justificou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE.

Na passagem do segundo trimestre para o terceiro trimestre, os bens intermediários cresceram 1,2%. Os bens de capital recuaram 0,7%, os bens de consumo duráveis diminuíram 0,4%, os bens semiduráveis e não duráveis tiveram ligeira alta de 0,1%.

Na comparação com o terceiro trimestre de 2018, a média global da indústria foi de queda de 1,2%. A indústria de São Paulo registrou um avanço de 0,7% no período. Apesar do avanço, a produção paulista mostrou perda de ritmo, já que tinha crescido 1,1% no segundo trimestre de 2019 ante o mesmo trimestre de 2018.