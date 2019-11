Atividade econômica no Nordeste sobe 0,3% no trimestre até agosto, diz BC

08/11/2019 | 10:02



A atividade econômica da região Nordeste avançou 0,3% no trimestre encerrado em agosto, ante o trimestre finalizado em maio. A informação é do Boletim Regional do Banco Central, divulgado nesta sexta-feira, 8. Segundo o BC, "os indicadores de atividade econômica do Nordeste evidenciam ritmo de expansão mais moderado comparativamente às demais regiões".

"O desempenho ocorre em cenário de expansão do crédito, neutralizado, parcialmente, pela retração do parque fabril e das exportações", avaliou o BC.

A instituição pontuou ainda que o mercado de trabalho no Nordeste segue em recuperação gradual, com geração de postos de trabalhos formais, com destaque para a construção civil.

"Para os próximos trimestres, a evolução positiva da confiança dos empresários, em ambiente benigno de preços, e os estímulos da liberação do FGTS devem contribuir para maior crescimento", acrescentou a instituição.

O BC divulga nesta sexta o Boletim Regional em Belém (PA). No documento, a análise da atividade nas regiões leva em conta os dados até agosto deste ano.