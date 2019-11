Equipe de Felipe Titto é agredida por motorista de aplicativo

08/11/2019 | 09:10



Felipe Titto passou por um baita susto na noite da última quinta-feira, dia 7, ao lado de sua equipe. Depois de ter sido mordido pelo próprio cachorro e ter que usar bengala enquanto se recupera da lesão na perna, o ator voltou ao hospital para socorrer duas funcionárias de sua empresa, que foram agredidas por um motorista de aplicativo.

No Instagram, o ator contou aos seguidores que precisou deixar às pressas um evento que participara em São Paulo para dar assistência à sua assessora Jessica Varrasquim e sua advogada, Tatiane Soares, que foram surpreendidas pelas agressões e ofensas de um motorista que as levava até o evento. Jessica levou um soco no rosto e teve seu nariz quebrado, enquanto Tatiane foi atropelada pelo motorista, que passou com o carro por cima de sua perna.

- São 20h15, eu estaria quase finalizando a palestra. Mas não consegui fazer a palestra. Eu estou aqui com a Tati, que faz parte do time da Titanium, ela está com a perna f***a, to chegando no hospital. É carma da empresa. Eu de bengala indo levar ela no hospital. A gente teve um problema não só com ela, mas com o resto da equipe. Eles tiveram problema com motorista de aplicativo que agrediu ela. O carro passou por cima da perna dela. Minha outra pessoa de equipe tomou um soco do nariz do motorista. O cara, do nada, dá uma bomba na cara da menina. Atropela a outra menina. Sabendo que ele tava vendo, passou por cima da perna da menina. Ele viu! Todo mundo f***o. Eu jamais vou deixar isso ficar assim. Eu vou resolver isso aí. Chega de só ficar observando as coisas erradas acontecendo. Ele agrediu duas mulheres, ele vai pagar, contou Titto aos seguidores.

Já de madrugada, o artista voltou à rede social para comunicar os seguidores que Jessica precisará passar por uma cirurgia e que ele não irá descansar enquanto não encontrar o motorista responsável pelas agressões:

- A Jéssica foi agredida com um soco no nariz, ela quebrou. Vai ficar internada e fazer uma cirurgia. Só para vocês entenderem a gravidade do que aconteceu. A Tati teve uma luxação, não foi nada mais gravde. Amanhã, certamente, a gente vai encontrar esse cara.

Titto ainda pediu desculpas por deixar o evento e não conseguir realizar a palestra:

- Eu tenho que zelar pelos meus, é meu time. Eu não tenho funcionários, tenho uma equipe, a galera que trabalha comigo. Ninguém trabalha para mim. Eu não podia deixar ninguém na mão, declarou.

Em entrevista ao Bom Dia São Paulo, as mulheres relataram que a confusão começou depois que elas pediram que o motorista não dirigisse acima de velocidade. Além disso, o prestador de serviço também estaria fazendo manobras bruscas com o carro, assustando as passageiras. Quando uma delas tentou descer do veículo, as agressões aconteceram. Para a reportagem, Titto afirmou que teve todo o suporte da empresa responsável pelo aplicativo e que irá registrar Boletim de Ocorrência para encontrar o culpado.