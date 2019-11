Confira 10 hotéis para ficar em Las Vegas

Paulo Basso Jr.



Saber onde ficar em Las Vegas é fundamental para curtir a viagem. A cidade de Nevada é famosa pelos hotéis-cassino, que se espalham, sobretudo, pela Strip, como é conhecida a Las Vegas Boulevard, avenida mais turística do pedaço. A grande notícia é que a maior parte deles tem bom nível e pratica preços honestos, já que o interesse é atrair pessoas para as atrações que concentram.

Além de mesas de pôquer, roletas e máquinas caça-níquel, boa parte dele conta com ótimos restaurantes, exposições, espaços para shows e até mesmo shoppings. Por isso, vale a pena saber bem onde ficar em Las Vegas para curtir melhor a viagem.

Onde ficar em Las Vegas: 10 hotéis

Localizado ao lado da T-Mobile Arena, o Park MGM, membro do grupo MGM Resorts, proprietário de uma dezena de outros resorts na cidade, é um dos bons lugares para ficar em Las Vegas. Livre de exageros, aposta na simplicidade e no bom custo-benefício, o que atrai bastante aos brasileiros. O complexo, que até 2018 se chamava Monte Carlo, conta com um Eataly, o belo teatro Park Theater e a Haus of Gaga (exposição com figurinos, perucas, acessórios, jaquetas, bonés e camisetas de Lady Gaga) em suas dependências. Os quartos simples e com decoração clean não contam com frigobar, mas há gelo de graça em máquinas nos corredores.

Com diversas torres, inclusive para milionários e grandes jogadores, é um dos hotéis-cassinos mais completos de Las Vegas. Sua grande vantagem é a localização, já que fica no coração da Strip, Tem ótimos restaurantes, como o Bacchanal Bufet, e diversas opções de lazer. Dá acesso ao The Forum Shops, um dos shoppings mais badalados de Las Vegas

Um dos hotéis-cassino mais modernos da Strip, conta com um belo complexo gastronômico e é ligado por um trem gratuito aos vizinhos Bellagio e Park MGM. Alguns quartos oferecem vistas espetaculares, o que faz dele um dos grandes lugares para ficar em Las Vegas. O moderno complexo em que está abrange ainda outros hotéis, como o The Cosmopolitan, e o luxuoso Shops at Crystals.

Quartos simples, porém confortáveis, se espalham pelo complexo localizado no coração da Strip. É dele que se tem acesso à tirolesa mais famosa do pedaço, Dali é fácil caminhar até a roda-gigante mais alta do mundo e outros hotéis-cassino. No piso de entrada, há bons bares para assistir a esportes.

Com 2.034 suítes, restaurantes premiados, butiques de designers e um spa completo, é um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Ali rola uma pool party famosa, o que faz dele um belíssimo lugar para ficar em Las Vegas no verão. Seu cassino é um dos mais iluminados da Strip. O Encore divide espaço com o também sofisticado Wynn, palco da XS Nightclub, uma das baladas mais famosas do pedaço – não raramente, DJs renomados dão som por lá.

O lobby imponente deste luxuoso hotel remete aos palácios venezianos. Há um shopping anexo, o The Grand Canal Shoppes, onde é possível até andar de gôndola, uma balada famosa. Destaque para os shows, como o Atomic Saloom, e ótimos restaurantes que se descortinam pelo enorme complexo.

Mais um hotel que fica no coração da Strip e tem grandes atrações, entre elas um shopping com lojas de luxo. Os restaurantes são de dar água na boca, com destaque para o Lago, que serve ótimos drinques. Muita gente para em frente ao hotel-cassino para assistir ao famoso show das fontes que dançam ao ritmo de músicas, programado em diversas hora do dia (e da noite). Mas vá além e entre no complexo, que conta ainda com um belíssimo jardim botânico.

Os hóspedes têm um mundo de atrações a poucos passos do quarto, como espetáculos do Cirque du Soleil e de David Copperfield e cerca de 20 restaurantes – sobretudo na área conhecida como The District. É no MGM também que rola, lutas de MMA e exposições de filmes hollywoodianos, a exemplo de “Jogos Vorazes”.

Com a fama de ser um dos hotéis mais antigos da cidade, fica no centro, na Fremont Street. Por isso, é mais barato do que os resorts da Strip, mas dá acesso fácil a muita diversão, Nos fins de semana, por exemplo, a rua coberta com um telão enorme vive lotada. Há bares, restaurantes e palcos com apresentações de bandas ao vivo.

Este hotel fica a quase 40 minutos de carro da Strip (cerca de US$ 25 de Uber), em uma região belíssima conhecida como Lake Las Vegas. No verão, muita gente vai para lá praticar golfe ou esportes náuticos, como caiaque e stand up paddle. O Westin oferece tours pela região e boas opções gastronômicas. Há quartos confortáveis por bons preços. É uma boa pedida, por exemplo, para quem viaja em lua de mel e quer ficar uns dias afastado (mas ainda assim, próximo) da muvuca de Las Vegas.

