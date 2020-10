São Roque: as principais atrações da Cidade do Vinho

Redação

Do Rota de Férias



09/10/2020 | 14:48



Conhecida como Terra do Vinho, por conta da chegada dos imigrantes italianos e portugueses no século 19, São Roque é um dos principais destinos turísticos do estado de São Paulo. A cidade oferece diversas opções de passeios, desde os focados em lazer até as atividades para absorver conhecimentos.Tudo isso, a apenas 60 quilômetros da capital paulista.

São Roque

São Roque possui lazer em diferentes pontos da cidade. Seja na Mata da Câmara, no Morro do Saboó, na Praça da República, na Igreja Matriz ou na Estação Ferroviária, os viajantes sempre encontram muita sossego e história, acompanhados de uma receptividade calorosa.

As belas paisagens locais, juntamente com o clima, são o cenário perfeito para quem busca fugir da rotina da cidade grande e ter um final de semana diferente. É possível encontrar muitas vinícolas e adegas espalhadas pela Estrada do Vinho, principal ponto turístico da cidade.

Vinícola Góes

A Vinícola Góes, localizada no km 9 da estrada, é a maior vinícola da cidade e um excelente passeio para os amantes da bebida. Para iniciar novos apreciadores ao mundo dos vinhos e cativar ainda mais os antigos, o local oferece duas opções de passeio.

Na primeira é apresentado um vídeo institucional e a equipe Góes acompanha a turma em uma visita monitorada por parte de produção da vinícola. Feito isso, os visitantes participam de uma degustação dirigida com quatro vinhos finos. Essa atividade acontece em horários específicos e mediante a compra de ingresso.

Já a segunda opção é a degustação de quatro rótulos finos, que pode ser feita em qualquer hora do dia.

Gastronomia

A gastronomia também é um dos principais chamarizes da cidade. Os diversos estabelecimentos oferecem pratos que harmonizam com os vinhos da região.

De culinária italiana, o restaurante Tia Lina, localizado no km 10 da Estrada do Vinho, é tradicional na história da cidade. Seu cardápio conta com diversas opções de antepastos, saladas, massas e outros combinados que servem até duas pessoas.

Seus carros chefes são: lasanha ao forno recheada de presunto, queijo e bolonhesa; frango desossado e recheado com calabresa, milho, azeitona, bacon, biju de milho e mandioca; filé mignon à parmegiana, que acompanha arroz e fritas; e nhoque ao sugo, com molho de tomate.

Diversão

Para fugir um pouco do enoturismo, São Roque também oferece muita diversão para as famílias que viajam com crianças. O Ski Mountain Park une esportes radicais com uma bela paisagem.

No complexo radical, estão disponíveis atividades como arvorismo, passeios a cavalo por trilhas ecológicas, paintball, torre de alpinismo, tirolesa, teleférico, tobogã, arco e flecha e, claro, a maior atração do pedaço: as pistas de esqui e snowboard. Neste ano, como grande novidade, o Ski lançou a nova pista de esqui com três mil metros quadrados e 400 metros de comprimento – a maior do Brasil.

Além das atividades típicas de montanha, o parque oferece belas paisagens a 1.200 metros acima do nível do mar, com toda a infraestrutura necessária para atender a família, incluindo restaurante, cafeteria, choperia, doceria, fraldário, berçário e ambulatório.

