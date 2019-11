São Bernardo vai reformar duas escolas na região do pós-balsa

Da Redação



08/11/2019



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), anunciou ontem a inclusão de mais duas unidades de ensino no programa de reforma da rede municipal. Desta vez serão contempladas as escolas Professora Carmen Tabet de Oliveira Marques e Ítalo Damiani, ambas na região do pós-balsa.

As unidades receberão investimento de R$ 150 mil cada, destinados à execução de obras de infraestrutura, beneficiando 575 alunos. Em ambas, a administração irá fazer a revisão completa da cobertura e calhas, pinturas externa e interna, troca de portões, além da revisão nas instalações elétricas. A expectativa é que as escolas sejam entregues completamente reformadas em prazo de até 120 dias.

O investimento se soma ao repasse feito às APMs (Associações de Pais e Mestres)das escolas: R$ 93,9 mil para a Carmen Tabet de Oliveira Marques e R$ 62 mil para a Ítalo Damiani.