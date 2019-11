Mauá terá contação de histórias amanhã

Flavia Kurotori

08/11/2019 | 07:00



Localizada no Jardim Alto da Boa Vista, em Mauá, a EE Professora Mercedes Valentina Giannocario recebe, amanhã, a penúltima edição do ano do Diário do Grande ABC nos Bairros. Entre as atividades gratuitas oferecidas está a contação de histórias promovida pelo Instituto Ensina, em dois horários: às 11h e às 13h.

Por meio de histórias que promovem autoestima, criatividade e perseverança no público, objetivo é estimular a cultura. “As crianças estão cada vez mais conectadas e não têm mais este momento de troca com outras pessoas de forma lúdica e atrativa”, explica Thaisa Paulino Damo, fundadora da entidade.

Com duração de aproximadamente uma hora, a atividade envolve fantoches e técnicas de artes cênicas, além de ser interativa. Mesmo que seja destinada às crianças, a atração costuma chamar atenção de todas as idades em razão dos temas trabalhados.

O evento será realizado das 9h às 15h e quem comparecer poderá desfrutar de serviços como orientação jurídica, higienização de pele, corte de cabelo e oficinas de ginástica rítmica, zumba e skate. Para as crianças, brinquedo inflável e cama elástica garantem a diversão.