Sto.André está entre as 10 melhores para criar filhos

Santo André está entre as dez melhores cidades do Brasil para criar filhos, aparecendo em quinto lugar no ranking Maiores & Melhores 2019, realizado pela revista Exame. O estudo foi desenvolvido pela DEF (Delta Economics & Finance), que deu nota 33,9 – o município foi avaliado como o de melhor desempenho em governança. Do Estado de São Paulo, Santos, no Litoral, além de Jundiaí e Bauru, ambas no Interior, também aparecem na lista.

Ao lado dos municípios paulistas, a DEF classificou ainda Florianópolis, Joinville e Blumenau, em Santa Catarina; Vitória, no Espírito Santo; e Maringá e Curitiba, no Paraná.

Segundo a publicação, para definir o resultado foram analisados custo de vida, IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) municipal e taxa de violência de cada cidade. Também foram levadas em consideração outras 48 variáveis sobre as condições que cada município oferece às crianças e aos adolescentes em relação à educação, cultura, segurança pública, longevidade e infraestrutura de saúde.

De acordo com o ranking, o município andreense obteve destaque nas políticas públicas voltadas às mulheres e nas dinâmicas recomendadas pela ONU (Organização das Nações Unidas) em relação ao desenvolvimento sustentável.



Prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB) destacou os projetos realizados em sua gestão nas áreas de zeladoria, cultura, lazer, esportes, saúde, segurança e educação como fundamentais para a colocação da cidade na pesquisa. O tucano acredita que o resultado do ranking seja um “estímulo” para o município continuar em busca do desenvolvimento e melhorias em todos os setores, já que acredita que a colocação seja a “certeza de estar no caminho certo”.

“Estar entre as dez melhores colocadas consolida a retomada da capacidade de investimento de Santo André, das contas em ordem, e mostra ainda a recuperação da credibilidade. Hoje temos uma cidade pujante, tanto no aspecto econômico quanto, principalmente, no desenvolvimento de políticas públicas. Para o futuro, o foco é continuar nesse ritmo.”

Serra falou ainda sobre a expectativa para os próximos anos em relação a ações que podem permitir a continuidade do crescimento do município. “Dentro dos nossos objetivos está o desenvolvimento sustentável, por exemplo, que também é um dos critérios que balizam a criação deste ranking”, afirmou.

O chefe do Paço reforçou ainda que mudanças promovidas na rede municipal de educação também foram importantes para que Santo André alcançasse posição de destaque no ranking. “Além de termos uma melhoria nos índices educacionais, como o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), reestruturamos toda a rede. Questões básicas que tinham sido interrompidas, como merenda, entrega de uniformes e materiais, desde o primeiro ano do governo retomamos como prioridade, além de reformar as unidades”, lembrou.

“Vale destacar a situação das creches, que desde sempre fizeram parte dos planos. Já entregamos quatro unidades e temos mais seis engatilhadas. Vamos, enfim, zerar o deficit de vagas”, reforçou. “Acredito ainda que o sistema integrado de segurança, assim como o investimento em parques e praças, fizeram com que nossa população tivesse uma melhoria na qualidade de vida”, finalizou o prefeito.