07/11/2019 | 21:32



A circulação de ventos de sul continuará influenciando o tempo no Grande ABC, tanto nesta sexta-feira (8) quanto no fim de semana. Os dias serão de tempo semelhante, com bastante

nebulosidade e chances de chuva fraca a moderada a qualquer momento. As temperaturas permanecerão amenas, com mínima prevista na casa dos 19°C e máxima de 24°C. A tendência é de que a próxima semana tenha tempo similar ao que será observado nos próximos dias.