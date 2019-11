Bolsonaro: '90% da receita do município vir do FPM?; pelo amor de Deus'

07/11/2019 | 20:57



O presidente Jair Bolsonaro defendeu, em transmissão semanal ao vivo, a proposta do ministro Paulo Guedes, entregue esta semana, de extinguir municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria inferior a 10% da receita.

"Se depois de cinco anos o município não tiver uma renda superior a 10%. Noventa por cento da receita do município vir do FPM (Fundo da Participação dos Municípios)? Pelo amor de Deus. Não dá nem pra pagar os vereadores que o município faz", disse Bolsonaro. "A ideia não é perseguir ninguém, mas esse município tem que voltar a ser distrito."

Bolsonaro também afirmou que "o Congresso irá aperfeiçoar a proposta". "Eu não sou o Thanos, que faz assim com o dedo e resolve o problema", disse o presidente em referência aos filmes Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato, em que o vilão cinematográfico elimina metade da população universal com um estalar de dedos.

Pacto federativo

Sobre a revisão do acordo de redistribuição de recursos entre a União, Estados e municípios, o presidente afirmou que não é dele a proposta. "Essas PECs são patrocinadas por senadores, não pelo governo federal. Participamos com a equipe do (ministro da Economia) Paulo Guedes para melhor fazer esse pacto". "Não é minha a proposta. São (sic) dos senadores, mas eu assino embaixo."

Estado democrático

Bolsonaro também afirmou estar à frente de um governo "extremamente democrático". "Conversei com o embaixador Ernesto Araújo e pela primeira vez o Brasil acompanhou os Estados Unidos da América em um embargo a Cuba." Segundo o presidente, o país caribenho "democracia não é; é uma ditadura e precisa ser tratada como tal".

China

Bolsonaro citou ainda que a China habilitou sete novas plantas em Santa Catarina para exportação de suínos. Ele referia-se ao anúncio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) de que autoridades sanitárias chinesas tornaram aptas mais sete plantas frigoríficas catarinenses a exportar subprodutos de carne suína para aquele país.