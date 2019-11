S.Caetano reinaugura UBS no Bairro Oswaldo Cruz

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



07/11/2019 | 19:09



A Prefeitura de São Caetano reinaugurou, na tarde de hoje, a UBS (Unidade Básica de Saúde) Nair Spina Benedicts, no Bairro Barcelona. O equipamento passou por três meses de reforma, sem interromper o atendimento dos 18 mil municípes cadastrados. Foram trocados o forro e o telhado, implantado sistema de ar condicionado, refeita pintura interna e externa, além da criação de um novo consultório e nova entrada e saída para pacientes. A administração investiu R$ 180 mil nas melhorias.

Durante a cerimônia de descerramento da placa, a secretária de Saúde da cidade, Regina Maura Zettone, agradeceu a paciência de munícipes e equipes pela convivência com as obras durante o período de intervenções. "A palavra de hoje é gratidão. Revitalizamos toda a unidade, deixamos mais confortável e organizamos todo o atendimento", afirmou. O prefeito José Auricchio Junior (PSDB) lembrou que a unidade foi a segunda do município e já chegou a atender uma população de até 30 mil pessoas, quando as UBSs dos bairros Cerâmica, Olímpico e Mauá. "A gente expandiu a rede de atenção básica, que é a porta de entrada para o sistema de saúde. Esse é nosso maior legado", afirmou.

A UBS Nair Spina Benedicts também faz parte, a partir de hoje, do programa Saúde Hora Extra, com horário ampliado. Das 7h às 17h, os atendimentos são com hora marcada. Até às 21 horas, a unidade funciona com atendimento para demanda espontânea, inclusive para moradores cadastrados em outras unidades. Aos sábados, o atendimento sem hora marcada é das 8h às 12h. O objetivo é desafogar os atendimentos em pronto-socorros e UPA (unidade de pronto atendimento). Esta é a terceira unidade a integrar o programa, lançado em julho, e que já está em vigor nas UBSs Ivanhoé Espósito (Barcelona) e Dolores Massei (São José). Até o final do ano, mais uma unidade, a UBS Amélia Richard Locatelli (Santa Maria) também terá o horário de atendimento ampliado.