Itália decide no 2º tempo, bate Equador e encara Brasil nas quartas do Mundial-17

07/11/2019 | 19:17



A seleção brasileira conheceu nesta quinta-feira seu próximo adversário no Mundial Sub-17, que está sendo disputado em solo nacional. O rival será a tradicional Itália na próxima segunda-feira, dia 11, às 20 horas, no estádio Olímpico, em Goiânia. O duelo vai valer vaga na semifinal.

Para avançar na competição, o time italiano venceu o Equador por 1 a 0, nesta quinta, pelo estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). O meia Oristânio marcou o único gol da partida, aos 31 minutos do segundo tempo. Ele acertou bela cobrança de falta, da intermediária, e balançou as redes.

A seleção brasileira avançou na noite de quarta-feira ao derrotar o Chile por 3 a 2, em uma partida difícil, com direito a duas viradas no marcador. Se confirmar o favoritismo sobre a Itália, o Brasil terá pela frente o vencedor do confronto entre Espanha e França.

Os futuros confrontos das quartas de final serão definidos ainda nesta quinta, com o confronto entre Paraguai e Argentina, também em Cariacica.