A Seleção, o Dérbi paulista, os 50 anos de um gol especial...

Memofut (o Grupo Literatura e Memória do Futebol) realiza amanhã, sábado, a sua reunião mensal – a 116ª – com uma agenda para ninguém arredar pé do Auditório Armando Nogueira, no Pacaembu.

As atrações são relacionadas pelo professor Alexandre Andolpho, coordenador do Memofut:

- Bate-papo com Marcelo Schwob, autor do livro Seleção Brasileira de Histórias do Futebol (Rio de Janeiro, Pebola Casa Editorial, 2019).

São apresentados 324 registros da trajetória do futebol brasileiro, entre 1930 e 1980.

Crônicas, pequenas histórias e curiosas passagens obtidas em entrevistas, notícias da imprensa e livros de importantes cronistas.

Os personagens são jogadores, dirigentes, árbitros e torcedores.

Quem quiser pode obter o livro no local pelo preço de R$ 50.

- A história das estatísticas do Dérbi, com o professor e jornalista Celso Unzelte, um dos fundadores do Memofut e autor de clássicos como os Almanaques do Timão e do Verdão.

- Os 50 anos do milésimo gol de Pelé, com Alexandre Andolpho e Rodrigo Saturnino Braga. Os palestrantes são administradores de empresas, pesquisadores e membros do Memofut.

E POR FALAR EM PELÉ...

As reuniões do Memofut são mensais, mas nos seus intervalos a conversa prossegue via emeios. O destaque do último mês foi esta foto divulgada e identificada pelo pesquisador e escritor Moacir Andrade Peres, membro do Memofut.

Os craques iam de trem. Na foto, numa viagem à concentração em Poços de Caldas. Toda simplicidade dos verdadeiros craques brasileiros.

Em pé, à esquerda, Nilton Santos, seguido por Dino Sani, Castilho, Bellini, Carlos Alberto Cavalheiro, Moacir, Dida, Joel, Mazzola, Zagallo e... o jovem Pelé.

SUGESTÃO

Prezados Alexandre e Rodrigo, nem precisa ser amanhã: mas vamos pensar numa foto coletiva do Memofut no gramado do Pacaembu. Afinal, este é o templo máximo do futebol paulista, onde Pelé fez vários estragos nas defesas do meu Corinthians, “o bão” – como diria Estevam Victor Leão Bourroul Sangirardi.

116ª Reunião do Memofut

Quando: amanhã, sábado, dia 9

Horário: das 8h30 às 13h

Local: Auditório Armando Nogueira do Museu do Futebol (Estádio do Pacaembu, Praça Charles Miller, s/nº).

Acesso livre para quem curte futebol e sua história.

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 8 de novembro de 1989 – ano 32, edição 7217 São Bernardo – Entram em greve os funcionários da Prefeitura em defesa de reposição salarial de 24,43%. O prefeito Mauricio Soares oferece 10% em dezembro e mais 13,12% em fevereiro, o que foi rejeitado. Eleições presidenciais – Juiz pede a impugnação da candidatura de Silvio Santos. Santo André – Faisa (Fundação de Assistência à Infância de Santo André) aprova por unanimidade o atendimento para adultos. Químicos – Categoria aceita proposta de reajuste de 10,7%. Preços – Carros zero terão um aumento de 40,7%. Futebol – O técnico Sebastião Lapola deixa o Santo André e vai treinar o Goiás. Em 8 de novembro de... 1959 – O destacamento da Força Pública de São Caetano recebe um reforço de 12 milicianos, dos quais dez permanecerão na cidade e os outros dois foram para São Bernardo, uma vez que o destacamento local tem jurisdição também na cidade vizinha.

