Anitta faz procedimento no lábio para ficar com boca de metida

07/11/2019 | 19:10



Anitta vez ou outra fala abertamente sobre os procedimentos estéticos que já realizou e, um deles, foi para aumentar o tamanho de seus lábios. Agora, a cantora foi a uma clínica estética para, segundo ela, ficar igual ao filtro do Instagram, que deixa as pessoas com um bocão!

Após desinchar, ela falou por meio de vídeos em seu Stories, e explicou que quis deixar uma boca de metida:

- Desinchou, mas eu queria mais eu acho. Tá metida, mas não tá metida! Vou voltar, heim, doutor! Eu botei só aqui [diz, apontando para o lábio de cima] igual aquele filtro. Só que podia ser mais um pouquinho!

Ela ainda pede a opinião de pessoas que estavam perto dela no momento dos vídeos e ouve que tava arrebitadinho.