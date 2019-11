Câmara autoriza Diadema a voltar para o Consórcio Intermunicipal

Júnior Carvalho

A Câmara de Diadema aprovou em definitivo o retorno da Prefeitura ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. O aval para o regresso foi de maneira unânime. O projeto agora segue para sanção do prefeito Lauro Michels (PV). Com o resultado da votação, a instituição regional torna a ter todas as cidades integradas novamente.

O município foi o primeiro a se desfiliar da entidade, em 2017, sob argumentação de que não conseguia arcar com o pagamento do rateio mensal para custear o colegiado. O bloco, aliás, cobra passivo de R$ 10 milhões referentes a parcelas atrasadas – Diadema reconhece R$ 2 milhões apenas.

Na justificativa presente no projeto de lei, Lauro argumenta que houve mudança no modelo de governança do Consórcio, com maximização de políticas de governo, “por meio do planejamento e da execução, de forma conjunta, de estudos, programas, projetos e ações demandadas pela região”.

A queda no valor do repasse (de 0,17% para 0,15% da receita corrente) e a abertura de participação de outros organismos, como sindicatos, associações comerciais e universidades, foram classificadas pelo chefe do Executivo como motivos para o regresso.

Além da volta, a Câmara liberou a Prefeitura a transferir R$ 1,13 milhão para o Consórcio, a título de repasses referentes a este ano. Apesar de oficialmente estar fora, na prática, Lauro já participava das assembleias mensais. Na terça-feira, por exemplo, o verde encaminhou seu secretário de Assuntos Jurídicos, Fernando Moreira Machado, para representá-lo na reunião.