Lady Gaga fala novamente sobre rumores de relacionamento com Bradley Cooper: - Foi tudo orquestrado

07/11/2019 | 18:11



A grande estrela Lady Gaga provou, mais uma vez, que é mesmo a rainha de seu próprio castelo! A gata foi entrevistada por ninguém mais, ninguém menos, que Oprah Winfrey, na revista Elle. A cantora falou sobre as novidades de sua vida já que agora, além de contar com seus sucessos no cinema e na música, a artista acabou de adicionar à sua lista de conquistas uma linha de maquiagem de autoria própria, a Haus Laboratories. E para não perder o costume, não deixou de comentar sobre algumas polêmicas!

Ao longo da entrevista, a apresentadora questionou a cantora sobre Bradley Cooper e o suposto romance que os dois teriam vivido na época das filmagens do longa Nasce Uma Estrela.

- Francamente, a imprensa para mim é meio boba. Claro, fizemos uma história de amor. Para mim, como uma artista e atriz, é claro que eu queria que as pessoas acreditassem que estávamos apaixonados. E a gente queria que as pessoas sentissem isso na apresentação do Oscar, disse.

No mesmo tópico, Lady Gaga completou que acha que os dois fizeram um ótimo trabalho.

- A gente queria ultrapassar a lente daquelas câmeras e daquelas televisões que a gente estava passando. A gente trabalhou muito duro, por dias. Mapeamos a coisa toda - foi tudo orquestrado para ser uma performance, revelou.

Muito empenhada em transmitir sua mensagem ao mundo através da empatia e da gentileza, Lady Gaga conta que esse aspecto foi bastante crucial para a criação de sua marca:

- É fácil dizer para uma pessoa ser corajosa, mas não é tão fácil praticar isso. Eu digo, se você tem vergonha de ser quem é e você se sente insegura perto das pessoas que te rodeiam, você tem medo. E medo e vergonha são coisas poderosas. Mas dê um tempo para você mesmo, permita-se caminhar a passos lentos. De pouquinho em pouquinho. O que você vive é uma realidade e realidades podem mudar. , afirma se referindo ao propósito da Haus Laboratories.

A atriz também falou sobre as vezes em que chocou o público - como na vez que usou um vestido de carne!

- Não sei, eu acho que eu tenho um cérebro excêntrico, então para mim, eu estava tipo, fazendo o que fazia sentido. Não tinha ideia que ia chocar tanta gente, sabe?, contou.

A cantora finalizou a entrevista contando sobre como suas experiências a mudaram e como ela prefere viver:

- Eu acredito que a vida quer que a gente aceite esse desafio [que é viver]. Aceito o desafio com gentileza. É um mundo muito difícil que vivemos, nós temos uma histórico muito, muito grave. Temos problemas e já tivemos problemas antes. Mas acho que a vida pergunta para gente no meio de todos esses empecilhos, tragédias, fome, guerras, crueldade: você consegue ser gentil e ainda assim sobreviver?, arrebata.