Prefeitura e Sabesp anunciam terceiro pacote de obras em Santo André

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



07/11/2019 | 17:41



A Prefeitura de Santo André e a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) anunciaram, nesta tarde, terceiro pacote de obras na cidade. Com início no próximo dia 21, esta etapa inclui tratamento de esgoto, programa de ligação de água em núcleos habitacionais e novas redes de água no Parque Andreense. A solenidade, que incluiu a inauguração simbólica da adutora Camilópolis ao Sistema Rio Claro, foi realizada na prefeitura.

Primeira fase é a de interligações para retirada de lançamentos de esgoto, cujo investimento é de R$ 450 mil e o prazo para conclusão é 20 de janeiro de 2020. Atualmente, aproximadamente 40% do município conta com tratamento de esgoto pela ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) ABC e, após término da intervenção, o percentual deve ser de 51%. A estimativa é que 12 mil domicílios na área da Avenida Marginal Itrapoã, na Cidade São Jorge, sejam beneficiados. Roberval Tavares, superintendente da Sabesp, apontou que a ação ajuda a despoluir o rio Tamanduateí e, consequentemente, o Tietê.

Segunda etapa e a implementação do programa Água Legal, cujo objetivo é melhorar a qualidade de vida em regiões de vulnerabilidade social, além de promover a preservação do meio ambiente e a cidadania. Serão contemplados 50 núcleos habitacionais, totalizando 20 mil famílias que pagarão tarifa social. O aporte é de R$ 15 milhões.“Vamos levar água para quem não tem ligação regular, evitando problemas de saúde causados por ligações indevidas”, assinalou Tavares.

Por fim, o pacote prevê novas redes de água no Parque Andreense. As obras, cujo investimento soma R$ 9,6 milhões, devem iniciar em 12 de dezembro e ser entregues em 31 de junho de 2020. A fase contempla a implantação de 32 quilômetros de redes de abastecimento de água no bairro, ação que irá beneficiar 7.000 pessoas.

“A parceria (entre prefeitura, Semasa e Sabesp) tem surtido resultados bastante positivos”, celebrou Paulo Serra (PSDB), prefeito de Santo André. “O foco principal de todas estas obras é melhorar a vida das pessoas. Levar água é essencial para a dignidade humana e estamos acabando com a má qualidade de distribuição da água para que, no verão, não tenhamos mais este problema”, completou.

Vale lembrar que este anúncio faz parte de pacote de intervenções anunciado em agosto pela companhia, totalizando R$ 1,5 bilhão em redes de água e esgoto, infraestrutura e melhorias ambientais. Segundo Tavares, as primeiras obras resultaram em melhoria no abastecimento de 50% do município.