Artistas se revoltam após rapper T.I. declarar que leva filha de 18 anos ao ginecologista para comprovar hímen intacto

07/11/2019 | 17:11



O rapper T.I. ficou nos Trending Topics do Twitter na última quarta-feira, dia 6, por um motivo bastante controverso. O músico de 39 anos de idade disse, em um episódio do podcast Ladies Like Us, que acompanha sua filha, Deyjah Harris, de 18 anos de idade, anualmente ao ginecologista, para verificar seu hímen, segundo o Daily Mail.

O cantor também pareceu desconsiderar a explicação de que atividades além do sexo poderiam romper o hímen de uma mulher, já que diz que quer garantir que o hímen da garota esteja intacto. Mas a polêmica não se restringiu ao podcast.

Definitivamente não achava que estaríamos falando de hímen hoje. Ou do T.I., escreveu a modelo Chrissy Teigen, de 33 anos de idade, no seu perfil do Twitter.

Como muitas pessoas pensaram que o rapper estava brincando quando falou isso, a cantora Iggy Azalea, de 29 anos de idade, disse:

Infelizmente, ele está falando sério, escreveu ela, também pelo Twitter.

Realmente, gostaria que as mulheres que o entrevistaram tivessem dito algo a ele. Ele tem sérios problemas de controle com as mulheres em todos os aspectos de sua vida e precisa de terapia, disse Iggy em outro tuíte que foi excluído. Vale ressaltar que Iggy costumava considerar T.I. o seu mentor, mas os dois cortaram laços profissionais em 2015.

Situação bem complicada, né?