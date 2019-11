Cesar Filho anuncia melhora em estado de saúde, mas revela susto ainda no hospital: - Minha esposa me socorreu

07/11/2019 | 17:11



Como você conferiu, Cesar Filho, um dos apresentadores do Hoje Em Dia, levou um susto e tanto no início da semana, por ter uma forte crise de diverticulite e precisar ficar internado. Desde então, o jornalista tem dado detalhes sobre seu estado de saúde por meio de seu Instagram Stories, e dessa vez não foi diferente.

Em sua rede social, nesta quinta-feira, dia 7, Cesar relatou uma melhora em seu estado de saúde, apesar decontar que passou mal durante a noite, o que acabou assustando sua esposa, Elaine Mickely.

- Hoje, com autorização médica, estou podendo caminhar pelos corredores do hospital. Ontem tivemos um pequeno susto, passei mal e a Elaine me socorreu, ela ficou muito assustada, muito nervosa, e não poderia ser diferente. Mas hoje estou bem melhor, apesar dessa aparência cansada, por ficar muito tempo tomando a medicação.

Com bom humor, Cesar mostrou as diversas marcas das injeções que levou durante sua estadia no hospital, e contou que nesta quinta poderá começar a se alimentar de comidas sólidas. Apesar de não dar previsão de quando terá alta, o apresentador se mostrou bem otimista:

- O importante é ficar bem, se Deus quiser logo logo estarei de volta em casa e também ao trabalho.

Estamos na torcida pela recuperação do apresentador!