08/11/2019 | 07:00



A caminhada da artista plástica de Santo André Sheyla Ayo começa a lhe render bons frutos. Ela comemora a seleção para participar da 16ª edição do Salão de Artes Visuais de Ubatuba, no Litoral de São Paulo. Com abertura hoje, a mostra, que segue até dia 1º de dezembro no Centro de Convenções do município, recebe obras de artistas de todo o Brasil. E Sheyla representa o Grande ABC com um tríptico intitulado As Lágrimas da Mãe I, II, III.

E ela comemora a participação no evento. “Fui aprimorando minha técnica, estudando com vários professores. Depois de dez anos é a primeira vez que entro em um salão”, diz. Segundo Sheyla, a obra, pintura sobre lenço, “representa o movimento natural e feminino. Tenho intensificado essa pesquisa desde 2017, a partir da busca da minha ancestralidade”, explica.

“Intitulei Lágrimas da Mãe, pois toda mãe, a mãe negra, chora por um homem negro. Na nossa sociedade racista as lágrimas fazem parte do universo negro”, afirma.