G604 Lightspeed: mouse gamer da Logitech chega às prateleiras por R$ 500

Da Redação



07/11/2019 | 16:18

A Logitech G colocou no mercado brasileiro o novo G604 Lightpeed, mouse sem fio voltado ao público gamer. De acordo com a fabricante, o modelo tem bateria de alta duração e é pode agradar quem precisa alternar os jogos com tarefas do dia a dia.

Com tecnologia sem fio Logitech G Lightspeed, o periférico permite conectividade sem atrasosos. O modelo tem ainda sensor de alta performance (Hero) que chega aos 16K de dpi.

Além da qualidade em jogabilidade e eficiência de energia com suavização, também é possível alternar a conexão sem fio para bluetooth com o apertar de apenas um botão. Esse recurso permite ainda que o usuário tenha acesso a dois computadores distintos ao mesmo tempo, otimizando o tempo com as tarefas diárias.

Com uma pilha AA, o G604 oferece 240 horas de jogo quando usado com a tecnologia wireless Lightspeed. Com bluetooth, a autonômia é até cinco meses e meio.

O mouse é totalmente personalizável e conta com 15 botões programáveis, um scroll ultraveloz de modo duplo e um pacote de seis botões polegares – voltados a jogos no estilo MOBA, Battle Royale e MMO.

Para ir além do básico, o G604 permite que suas configurações sejam todas customizadas dentro do G HUB, software exclusivo da Logitech. Nas prateleiras a partir de novembro, tem preço sugerido de R$ 500.

Veja mais detalhes do modelo.