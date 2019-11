Anitta comemora música de MC Kevin O Chris com Drake: Mais um degrau na história do funk

07/11/2019 | 15:11



Drake fez uma passagem rápida - mas polêmica - no Brasil, durante o Rock In Rio 2019, e essa visita rendeu pelo menos um fruto para a carreira do rapper: ele lançou, na última quarta-feira, dia 6, o remix oficial do hit Ela É Do Tipo, sucesso do MC Kevin O Chris.

Na canção, além de cantar em inglês, Drake também se ariscou no português durante o refrão. Em seu Instagram, o funkeiro compartilhou um trecho da canção e escreveu, na legenda:

Que ano, 2019! Família, está oficialmente lançada Ela É Do Tipo com o brabo @champagnepapi. Gratidão por tudo que está acontecendo e amanhã é dia de comemorar tudo isso. Muito feliz, evoluiu!

Anitta, que atualmente é uma das maiores vozes do funk internacionalmente, compartilhou um vídeo em seus Stories em que aparece ouvindo a canção, e escreveu na legenda:

Mais um degrau na história de luta do funk.