07/11/2019 | 15:10



Augusto Nunes, ex-apresentador do programa Roda Viva e comentarista da Veja e da Record TV, agrediu fisicamente o jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept, na manhã desta quinta-feira, dia 7, durante o programa Pânico.

A discussão começou após Greenwald rebater uma declaração feita por Nunes, que afirmou que um juiz deveria investigar a família do editor do The Intercept. Nunes, então, alegou que Greenwald não sabe identificar ironias. Isso fez com que ele fosse chamado de covarde e a agressão começasse.

Os dois foram segurados por quem estava no estúdio, mas houve uma troca de tapas. O programa foi para um comercial e, na volta, apenas Greenwald estava na bancada.