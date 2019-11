Companhia holandesa chega ao Brasil com voos para o Caribe

Redação



07/11/2019 | 14:48

A partir do segundo semestre de 2020, a nova companhia aérea holandesa Fly Caribbean Direct oferecerá voos para o Caribe. As viagens serão feitas de São Paulo e Brasília em rotas diretas para a ilha de Bonaire, no Caribe, se conectando também a Aruba, Cancún, no México, Havana, em Cuba, e Punta Cana, na República Dominicana. A empresa terá voos diários, comercializados, principalmente, por pacotes oferecidos por operadores turísticos.

Voos para o Caribe

A Fly Caribbean terá quatro origens na América do Sul: Buenos Aires e Córdoba, na Argentina, além de São Paulo e Brasília, no Brasil. Em breve, a companhia pretende incluir ainda rotas para St. Maarten, Orlando e Miami.

