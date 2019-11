Will Smith faz vlog de sua primeira colonoscopia e revela retirada de um pólipo pré-canceroso

07/11/2019 | 14:11



Piadista como sempre, Will Smith surpreendeu a todos com o último vídeo que postou em seu canal do YouTube, na última quarta-feira, dia 6: o ator registrou em um vlog sua primeira colonoscopia (exame endoscópico do intestino grosso e do reto). Entre várias brincadeiras, Will falou da importância de estar em dia com a saúde e ainda contou que retirou um pólipo pré-canceroso do seu organismo. Para quem não conhece, pólipo é o crescimento de tecido anormal em uma membrana mucosa (o começo de algo que poderia vir a ser um câncer, no caso do artista).

Não só no YouTube, o astro também fez um post em seu Instagram, dizendo:

Dizem que você não chega a 50 milhões de seguidores [no Instagram] se você não mostrar sua bunda. Então, aqui estou eu, fazendo uma colonoscopia, brincou.

No vídeo do YouTube, o ator mostrou a saga toda em 17 minutos. O médico responsável pelo procedimento foi Ala Stanf - chamado por Smith de o Martin Scorsese da minha bunda. Um dia antes do exame, Will teve de tomar laxantes e fazer uma dieta líquida:

- Perto da meia-noite os laxantes fizeram efeito. O banheiro ficou parecendo uma cena de crime. O CSI Miami poderia ter vindo checar, disse ele.

Tudo correu bem, conforme confirmou o médico, mas um pólipo pré-canceroso foi retirado do corpo de Will para uma análise mais detalhada:

- Agradeço a você, depois de dizer que você precisava de um exame, pois havia um pólipo, que, se não fosse retirado, poderia continuar crescendo e crescendo, disse o médico.

Will acrescentou:

- Quando resolvi fazer o vlog, só pensei: Isso vai ser engraçado. Não fazia ideia que encontrariam um pólipo! Já é 2019, precisamos estar com a saúde em dia. Há muita vergonha em se cuidar para ser saudável. Caras, vocês só precisam se cuidar, completou o ator.