Lady Gaga cancela show após bronquite e sinusite: Estou muito fraca e doente

07/11/2019 | 12:10



Lady Gaga deu um susto e tanto em seus fãs. Na última quarta-feira, dia 6, a cantora iria apresentar um de seus shows da residência em Las Vegas, mas teve que cancelar a performance após ser diagnosticada com bronquite e sinusite. Por meio de seu Stories, a cantora lamentou a situação e pediu desculpas:

Estou muito devastada por não poder fazer o show hoje à noite para muitas pessoas que viajaram para me ver. Eu tenho sinusite e bronquite e me sinto muito doente e triste. Eu nunca quero decepcionar vocês. Eu apenas estou muito fraca e doente para cantar hoje. Eu amo vocês, Little Monsters, eu vou compensar. Eu prometo.

Junto com o texto a cantora postou uma foto para mostrar que já estava se tratando contra a doença, além de estar recebendo remédio na veia.

No Twitter, fãs desejaram melhoras:

Melhore logo, meu anjo. Você é a minha força. Estamos mandando muitas energias boas. Se cuide.

Amamos você sempre. Sua saúde em primeiro lugar.

Espero que você consiga tirar um tempo para descansar e se curar. Te desejando uma rápida recuperação!

Alguns fãs brasileiros também comentaram na postagem e brincaram com o fato de já estarem blindados com a Gaga devastada, já que ela cancelou uma vinda ao Brasil em 2017 por causa de doença e usou o mesmo adjetivo!