Camilla Parker Bowles, esposa do príncipe Charles, cancela participação em evento após pegar infecção pulmonar

07/11/2019 | 12:10



Camilla Parker Bowles, de 72 anos de idade, está atualmente em recuperação após ser diagnosticada com uma doença. Segundo informações do site norte-americano People, a Duquesa da Cornualha não compareceu a um jantar de gala na London Library, na Inglaterra, na última quarta-feira, dia 6, por conta de uma infecção pulmonar. Os médicos recomendaram que ela ficasse em casa para descansar enquanto se recupera de sua condição.

Camilla, que atualmente atua como vice-patrona da biblioteca, deveria fazer um discurso antes do jantar e se encontrar com alguns dos escritores do Programa de Escritores Emergentes da instituição. Infelizmente, sua participação no evento precisou ser cancelada.

Mesmo assim, a esposa de príncipe Charles é esperada no 91st Field of Remembrance na Abadia de Westminster, Inglaterra, nesta quinta-feira, dia 7, ao lado de Meghan Markle e príncipe Harry. Tomara que ela esteja melhor para cumprir este compromisso, né?