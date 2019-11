07/11/2019 | 11:56



Os investidores estrangeiros retiraram R$ 589,294 milhões da B3 na terça-feira, dia 5. Naquele dia, véspera do megaleilão do excedente da cessão onerosa, o Ibovespa fechou em leve queda de 0,06%, aos 108.719,02 pontos, com giro financeiro de R$ 20,8 bilhões.

O saldo do mês de novembro, com apenas três pregões, virou e agora é negativo em R$ 222,550 milhões, resultado de compras de R$ 25,071 bilhões e vendas de R$ 25,293 bilhões.

No acumulado do ano, este saldo segue negativo em R$ 30,627 bilhões.