Boa parte da história da antiga Fábrica de Sal de Ribeirão Pires está retratada nas páginas deste Diário. O enredo foi marcado por capítulos assustadores, como sucessivos ataques de vândalos, até a intenção do então prefeito Saulo Benevides de derrubar as estruturas e, em seu lugar, construir um centro de compras, desprezando completamente as memórias acumuladas em 120 anos de tradição. Possibilidade que desagradava os ribeirão-pirenses, além dos demais moradores do Grande ABC.

Os rumos começaram a mudar em março de 2018, quando a construção foi finalmente tombada pelo Condephaat-SP (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo), tornando-se patrimônio cultural do Estado.

Meses depois, já na gestão de Adler Kiko Teixeira, foi anunciado o acordo com o Sesi (Serviço Social da Indústria) para que o local abrigasse uma unidade de ensino, com o compromisso de restauro total da antiga fábrica. Com estimativa de investimento na ordem de R$ 30 milhões.<EM>

Parecia que finalmente o destino do antigo empreendimento estava selado, com direito a preservação da área construída e ainda utilização extremamente benéfica para o município.

Mas nem tudo andou como se previa. A contestação do Ministério Público a respeito da forma como o espaço foi doado gerou questionamentos. A Prefeitura até buscou alternativas, como desmembramento da área e o envio de ofício ao governador João Doria para que fossem afrouxados alguns pontos mais rígidos do conjunto de normas do Condephaat. Nenhuma das duas opções surtiu efeito.

Prefeitura e Sesi recuaram nas tratativas e tudo voltou à fase inicial. Com isso, perderam todos. A cidade, que mais uma vez terá o ônus de preservar e cuidar do espaço; o Sesi, que poderia ter uma escola em área privilegiada; e a população, que continuará a ver parte da história do Grande ABC abandonada e se degradando pela ação do tempo e de vândalos.