5 bons restaurantes para comer em Las Vegas

08/11/2019 | 14:48

Na hora de listar onde comer em Las Vegas, não faltam bons endereços, sobretudo na Strip, como é conhecida a Las Vegas Boulevard, avenida mais turística da região. Poucos lugares do mundo têm tantos restaurantes estrelados como a cidade do Nevada.

A lista de famosos que comandam panelas por lá inclui nomes como Joël Robuchon, Gordon Ramsay, Guy Savoy, Michael Mina, Wolfgang Puck, Masaharu Morimoto, Julian Serrano… Quase todo grande hotel-cassino da Strip, como Caesars Palace ou MGM Grand, tem o seu estrelado Michelin, assim como os shoppings.

Não são apenas as casas grifadas, entretanto, que chamam a atenção, Há boas opções de bufês, sobretudo para os brunches aos fins de semana, bem como restaurantes com menos etiqueta, mas pratos saborosíssimos. Isso sem contar em experiências, como comer na completa escuridão. Coisas de Las Vegas.

Onde comer em Las Vegas: confira 5 boas opões

Veja uma seleção com cinco endereços que vale a pena conhecer para comer em Las Vegas.

Water Grill

Com ótimo atendimento e pratos de dar água na boca, esta casa é especializada em frutos do mar. Destaque para o bar central, onde são preparadas ostras. No menu, há delícias como rolls de king crab e lagosta na manteiga. O chef-executivo peruano Paolo Bendezu também manda muito bem nos cortes de carne – o ribeye steak é de comer rezando. Os preços giram em torno de US$ 30 por pessoa, mas os pratos mais especiais podem passar dos US$ 60.

Bacchanal Buffet

Longas filas se formam diante deste restaurante, sobretudo durante os brunches nos fins de semana. Com estilo bufê, tem diversas estações e é um bom lugar para comer em Las Vegas. Dá para repetir quantas vezes quiser. Destaque para os pratos asiáticos, italianos, americanos, mexicanos e, claro, as sobremesas. Isso significa iguarias como patas de caranguejos, ostras, camarões, espetinhos de porco filipinos, dumplings, prime ribs, ceviches, donuts e crème brûlée. Fica no cassino do Caesars Palace. Na hora do almoço, a refeição completa sai por US$ 44,99.

Blackout Dining in the Dark

Como o próprio nome supõe, é um daqueles restaurantes em que você come no escuro, tentando adivinhar os pratos (o menu é revelado apenas na saída). Você chega, escolhe a bebida em uma sala clara, lava as mãos e deixa o celular e qualquer tipo de objeto que emita luz em um armário. Depois, com as mãos no ombro de um garçom que usa óculos especiais, é levado até a mesa. As comidas são servidas em cinco ou sete cursos, nos quais os gourmants devem usar as mãos, muitas vezes, para pegar os alimentos (mesmo com a orientação do garçom, às vezes é mais fácil do que usar os talheres sem enxergar nada). Trocados a cada seis meses, os pratos têm um bom nível, mas o que vale mesmo a diversão.

Top of the World

Este restaurante que fica no 106º andar da famosa torre do The Strat, hotel formalmente conhecido como Stratosphere, hotel que conta com uma famosa torre em Las Vegas. A casa faz um giro completo a cada 80 minutos, oferecendo vistas belíssimas da região. Os pratos também são de dar água na boca, com destaque para os cortes de carne do tipo wagyu, cujos valores começam em torno de US$ 40. Uma boa dica para comer em Las Vegas com muito estilo.

Gordon Ramsay Burger

Esta é uma das muitas casas do chef britânico Gordon Ramsay em Las Vegas. Está localizada bem na entrada do hotel Planet Hollywood, na Strip. Tem bons hambúrgueres, com destaque para o Hell’s Kitchen Burger, com diversos ingredientes apimentados. As batatas fritas são uma delícia, apesar de serem servidas com pouco sal. Outro famoso endereço de Ramsay na região é o Hell’s Kitchen, Fica em frente ao Ceasars Palace e forma filas antes mesmo das 10h da manhã.

