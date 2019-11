Identidade de novo affair de Anitta é revelada

07/11/2019 | 10:10



Você deve se lembrar que há algumas semanas o pai de Anitta, Mauro Machado, que é também conhecido como Painitto, revelou no Instagram que tinha dois filhos casados e uma filha comprometida. Na ocasião, os internautas e seguidores da cantora ficaram surpresos com a possibilidade da beldade estar namorando novamente depois do romance intenso e para lá de relâmpago com Pedro Scooby.

Apesar disso, ninguém descobriu de quem se tratava e o assunto acabou caindo no esquecimento. Mas, agora, parece que o rapaz com quem Anitta está mantendo um affair teve sua identidade revelada e ele é bem conhecido entre as influenciadoras digitais de São Paulo!

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Anitta está de romance com Caio Cabral, modelo contratado de uma agência bastante conhecida no meio. Com o corpo sarado e repleto de tatuagens, o bonitão dá pinta de bad boy nas redes sociais e, além de trabalhar como modelo, também dá aulas em uma academia de treinamento funcional e luta.

Segundo a publicação, a suspeita de envolvimento entre eles surgiu depois que as mãos tatuadas de Caio apareceram acariciando Plínio, cachorro de Anitta, durante um vídeo postado no Instagram Stories por ela. Sem filmar o rosto do rapaz, a morena apenas deixava o cachorro em evidência e o pequeno detalhe não passou batido!,

Caio foi para a casa de Anitta na última semana e curtiu a festa de Halloween que a cantora armou para convidados famosos. Ele, no entanto, não quis dar bandeira de que estava por lá e não publicou nada nas redes sociais. O modelo acabou aparecendo apenas nos vídeos divulgados por David Brazil, que estava na festa.

Ele possui cerca de 60 mil seguidores no Instagram e depois que os rumores surgiram, os internautas logo encheram o bonitão de elogios nas publicações, já que em sua maioria aparece sem camisa e exibindo o físico sarado.