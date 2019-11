Carrefour: vendas líquidas crescem 8,1% no 3º trimestre

07/11/2019 | 09:35



As vendas líquidas do Carrefour Brasil cresceram 8,1% no terceiro trimestre de 2019 na comparação com o mesmo período do ano passado, alcançando R$ 13,776 bilhões. O destaque ficou com o segmento de Varejo, que teve desempenho melhor que o Atacadão.

A margem bruta consolidada melhorou em 0,5 ponto porcentual, passando de 21,8% para 22,2% no período.

No conceito mesmas lojas, ou seja, em unidades abertas há mais de 12 meses, e excluindo gasolina, o crescimento das vendas no terceiro trimestre foi de 3,8%. Segundo a companhia, esse impulso se deve em grande parte ao crescimento das vendas no segmento Varejo.

As vendas totais do negócio de Varejo do Carrefour Brasil cresceram 6,6%, para R$ 4,39 bilhões. No critério mesmas lojas, a alta foi de 8,8%, o maior crescimento trimestral dos últimos cinco anos. A margem bruta do segmento também apresentou melhora, subindo 0,9 ponto porcentual, para 25,8%.

Atacadão

No Atacadão, as vendas líquidas cresceram 8,9% no trimestre, para R$ 9,37 bilhões. No critério mesmas lojas, no entanto, a alta foi menor, de 1,8%. Segundo a companhia, isso se deve à queda da inflação dos alimentos, ao persistente cenário macroeconômico desafiador e à forte base de comparação no mês de julho devido ao impacto da greve dos caminhoneiros no ano passado.

A margem bruta da operação Atacadão recuou 0,3 ponto porcentual, para 15,2%.