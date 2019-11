Mayra Cardi impressiona seguidores ao posar seminua e rebate críticas sobre sua magreza: Nunca tive gordura

07/11/2019 | 09:10



Mayra Cardi ficou conhecida nacionalmente ao participar do Big Brother Brasil 9, mas não foi dentro do confinamento que ela deu mais o que falar! Anos após o reality show, ela se tornou life coach e influenciadora digital, fazendo sucesso por auxiliar diversas famosas, como Anitta, Cleo Pires, Maraia e Maraisa, no processo de emagrecimento e numa mudança de estilo de alimentação.

Sua profissão, aliás, é alvo de polêmicas, já que muita gente considera abusivo o fato de ela ser sócia-proprietária de uma empresa que dá consultoria para quem quer mudar os hábitos alimentares e buscar uma vida mais saudável, sem ao menos ser nutricionista.

Na vida pessoal, as polêmicas também não lhe fogem e o estilo de vida questionável de Mayra também acaba rendendo muito assunto na internet. Em nova foto no Instagram, Mayra acabou surpreendendo os seguidores por deixar a cinturinha fina à mostra enquanto posava seminua. Depois de inúmeras críticas sobre seu corpo, a coach resolveu rebater:

Eu postei uma foto meio seminua que causou um buchicho. Postei em homenagem à mulherada que tem a bunda bonita e resolvei postar a minha também. E eu postei e tem uma galera assustada porque fazia tempo que não me via seminua e falando que eu estava muito magra. Então, amores, eu sempre fui muito magra. Sempre tive dois problemas na vida. Quando postava foto da cintura, primeiro diziam que era Photoshop. Mas, na sequência, eu publicava um vídeo. Aí, perguntavam onde estavam meus órgãos e diziam que eu havia emagrecido demais. Ou seja, nunca está bom. , começou ela. Em seguida, mandou avisar que nunca teve gordura e seu corpo continua o mesmo de sempre: Eu queria relembrar vocês que eu sempre fui magra demais. Eu não tenho gordura, nunca tive. Nada mudou, o corpo continua o mesmo. As tetas estão caindo um pouco, mas a cintura continua fina, a bunda, grande, como sempre foi. A diferença é que já não malho. Mas como comida magra, sou magra. Tá tudo bem! Tenho a saúde incrível. Você é o que você come.