Conheça os templos de Angkor Wat, no Camboja

07/11/2019 | 08:48

Com monarquia constitucional e religião majoritariamente budista, o Camboja atrai muitos turistas. Quem vai ao país precisa conhecer o maior e mais antigo complexo religioso do mundo – Angkor Wat, Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco desde 1992.

Uma das formas de conhecer o país é a bordo do veleiro Star Clipper, da companhia Star Clippers. As embarcações são conhecidas por visitar locais fora do comum, que grandes navios de cruzeiro não podem acessar, permitindo uma experiência mais autêntica.

Angkor Wat

Para os passageiros que desejam visitar os templos de Angkor Wat, em Siem Reap, a Star Clippers oferece a contratação de um pacote super vip. A excursão, que leva dois dias e uma noite, a visitação dos templos de Angkor Wat, Angkor Tom, Bayon e Ta Prohm com guia de turismo, sobrevoo de helicóptero, hotel, voos de ida e volta a partir de Sihanoukville, traslados e refeições. O preço desse opcional é de US$ 836 por pessoa, em apartamento duplo.

No roteiro do veleiro Star Clipper no Camboja está Sihanoukville, um dos destinos mais cosmopolitas do país. Os passageiros que buscam um sabor autêntico cambojano podem optar por explorar a história da cidade com uma visita à vila de pescadores, aos pagodes e mosteiros impressionantes e a um movimentado mercado local.

Para quem prefere natureza, há a opção de um passeio pelo Parque Nacional Ream, de 60 mil acres, com manguezais, 150 espécies de pássaros e um sistema de estuário que abriga o dugong – espécie semelhante ao nosso peixe-boi.

A ilha de Koh Rong, também conhecida como Ilha dos Macacos, localizada na costa de Sihanoukville, também está no roteiro da viagem. O lugar possui 27 quilômetros de praias intocadas de areia branca e águas cristalinas. Com densa floresta, o destino é o local ideal para um dia de banho de mar, passeio ou apenas para relaxar. Para os passageiros que gostam de esportes náuticos, a equipe do veleiro pode fornecer caiaques, esquis aquáticos e outros equipamentos.

Serviço As próximas saídas do veleiro Star Clipper que incluem o Camboja serão nos dias 2, 11 e 22 de abril de 2020. Depois haverá outras duas saídas, em 10 e 21 de outubro de 2020. Para quem optar pela excursão opcional aos templos, a companhia recomenda fazer a reserva com bastante antecedência – há um limite mínimo de 15 pessoas e máximo de 25 por edição.

