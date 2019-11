Rockets vencem com 36 pontos de Harden e impõem nova derrota aos Warriors

07/11/2019 | 08:35



O péssimo começo de temporada do Golden State Warriors foi ampliado na rodada de quarta-feira. A equipe da Califórnia sofreu a quarta derrota em seis jogos no campeonato ao perder para o Houston Rockets por 129 a 112, fora de casa, sofrendo com mais uma grande atuação de James Harden.

O astro fechou a partida com 36 pontos e 13 assistências pelos Rockets, tendo convertido 6 de 16 arremessos de três pontos. Assim, Harden vai melhorando a sua precisão nas tentativas de longe, pois só havia conseguindo êxito em 17 de 79 nos seis primeiros jogos da temporada - agora, então, acertou 13 de 32 nos últimos dois duelos.

Russell Westbrook somou 18 pontos, oito rebotes e seis assistências. P.J. Tucker contribuiu com 22 pontos e 11 rebotes, Clint Capela acumulou 19 pontos e 16 rebotes, e Austin Rivers fez 12 pontos ao converter as suas quatro tentativas de três para os Rockets, agora com cinco triunfos em oito duelos.

Alec Burks liderou o Golden State com 28 pontos. Eric Paschall fez 19 pontos e Glenn Robinson III acrescentou 15 pontos e 11 rebotes. Já sofrendo com as lesões dos Splash Brothers - Stephen Curry (fratura na mão) e Klay Thompson (cirurgia no joelho) - e a perda de Kevin Durant, os Warriors atuaram sem D'Angelo Russell (torção no tornozelo) e Draymond Green (lesão no dedo) pelo terceiro jogo consecutivo.

Fora de casa, o Milwaukee Bucks superou o Los Angeles Clippers por 129 a 124. Giannis Antetokounmpo somou 38 pontos e 16 rebotes, George Hill marcou 24 ao sair do banco de reservas e o Milwaukee repeliu todas as ameaças para vencer o time de Los Angeles pela quarta partida consecutiva. Os Bucks converteram 18 arremessos de três, liderados por seis de Hill.

Antetokounmpo quase conseguiu um "triple-double" ao dar nove assistências. Ele somou pelo menos dez rebotes e cinco assistências em cada um dos oito primeiros duelos desta temporada, sendo o primeiro jogador a fazer isso desde a temporada 1972/1973.

Os Clippers pouparam Kawhi Leonard do primeiro de dois jogos em dias seguidos como mandante - o time vai jogar contra o Portland Trail Blazers na noite desta quinta-feira e agora está com cinco triunfos em oito duelos.

Montrezl Harrell fez 34 pontos, a maior produção ofensiva da sua carreira, e capturou 13 rebotes em sua primeira partida como titular na temporada. Lou Williams acrescentou 34 pontos e 11 assistências, e Patrick Beverley fez 20 pontos e dez rebotes na primeira derrota em casa dos Clippers.

Liderados por Hill e Kyle Korver, com 14 pontos, os reservas dos Bucks superaram o banco dos Clippers por 47 a 20. Foram, portanto, determinantes para a sexta vitória em oito compromissos nesta temporada.

Com 24 pontos e oito assistências de Donovan Mitchell e 16 rebotes e 14 pontos de Rudy Gobert, o Utah Jazz superou o Philadelphia 76ers por 106 a 104, em Salt Lake City. Já Raulzinho jogou por 30 minutos pelo time da Filadélfia, com 11 pontos, quatro assistências e três rebotes.

O Memphis Grizzlies superou o Minnesota Timberwolves por 137 a 121 com 21 pontos de Dillon Brooks, 26 de Ja Morant e cinco pontos, três rebotes e duas assistências de Bruno Caboclo, que atuou por 13 minutos.

O Toronto Raptors venceu o Sacramento Kings por 124 a 120, no Canadá, com 23 pontos e 13 rebotes de Pascal Siakam e 24 pontos de Kyle Lowry. O Dallas Mavericks bateu o Orlando Magic por 107 a 106 em noite de 27 pontos, sete rebotes e sete assistências de Luka Doncic.

O Detroit Pistons fez 122 a 102 no New York Knicks com 14 pontos de Tony Snell e 26 pontos e 12 rebotes de Andre Drummond. Com 19 pontos de Doug McDermott e 17 rebotes e 13 pontos de Domantas Sabonis, o Indiana Pacers bateu por 121 a 106 o Washington Wizards. Já o Chicago Bull venceu o Atlanta Hawks por 113 a 93 com 27 pontos, oito assistências e sete rebotes de Tomas Satoransky.

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Boston Celtics

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns x Miami Heat

Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers