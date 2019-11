07/11/2019 | 07:30



As reservas internacionais da China avançaram em outubro em meio à recuperação do yuan em relação ao dólar, segundo dados publicados hoje pelo Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês).

O volume de reservas mostrou acréscimo de US$ 12,73 bilhões em outubro em relação ao mês anterior, a US$ 3,105 trilhões, informou o PBoC. Em setembro, as reservas haviam sofrido queda de US$ 14,75 bilhões.

Apesar do resultado positivo em outubro, analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam avanço maior nas reservas, de US$ 21 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.