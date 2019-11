BNDES confirma que está em contato com sindicato

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



07/11/2019 | 07:20



O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) confirmou, ontem, que está em contato com o SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) em virtude das negociações para a compra da fábrica da Ford, em São Bernardo. A entidade solicitou agenda com a instituição federal para falar sobre o assunto, já que as negociações com a Caoa teriam passado por entraves por causa de um pedido de empréstimo para a aquisição.

O intuito do sindicato é falar sobre a importância da concretização do negócio para minimizar os impactos no Grande ABC. No início do ano, a planta da Ford mantinha cerca de 2.800 trabalhadores, sendo que 1.850 foram demitidos com o encerramento da produção de caminhões da unidade fabril.

O BNDES também afirmou que não vai comentar o conteúdo das conversas.

Ontem, reportagem do Diário informou que a Ford também cogita fechar o campo de provas em Tatuí, localizado no Interior. Segundo o sindicato dos metalúrgicos da cidade, a unidade mantém 215 trabalhadores, sendo que a empresa alega excedente de 110 profissionais.

Questionado sobre novidades nas negociações e o possível fechamento de Tatuí, a Ford afirmou que não iria comentar o assunto. Já a Caoa não respondeu ao questionamento até o fechamento desta edição.